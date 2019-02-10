專訪：交銀國際洪灝：港上市地點優勢漸消失

香港證監會資料顯示，內地股市規模經歷去年大瀉後依然遠超香港，單計上海證券交易所已經是全球第四大市場；適逢內地持續改革金融制度和開放市場，令人關注香港金融產業的前景。交銀國際董事總經理洪灝認為，內地持續改革上市制度，值得正視其對香港所構成的威脅；又指中國金融業也「產能過剩」，入行門檻會愈來愈高。



證監會早前公布，截至去年12月底，香港證券交易所市值為3.81萬億美元（約29.7萬億元），比起上海和深圳證券交易所總市值低約4成。內媒早前報道，上海擬設的科創板和註冊制（企業達到股票發行條件即可上市）進展順利，儘管盈利要求或不如以前高，惟對公司治理、資訊披露要求將會更嚴；而廣東則會爭取籌建創新型期貨交易所。



洪灝接受訪問時表示，港股市值低過內地不能代表香港正被邊緣化，本港有法制、市場自由和資本流通的優勢，內地開放市場可望有機會發揮香港的經驗和長處。不過，內地改革上市制度，難免令香港作為上市地點的優勢慢慢消失；而且香港租金實在太貴，上市優勢完全消失。關鍵是金融業對香港經濟的貢獻下降，有其他創新產業補位，讓結構更平衡。



他又說，香港證券業在他駐港七年以來變化極大，競爭愈益激烈。迄今中資行以香港作為擴展海外的橋頭堡，投放大量資源，惟現時內地也不乏人才，一些工作隨時可能比香港做得更好、更平，不排除一些香港的職位會被代替。中資行本身網絡遍布全國，外資券商亦能控股內地業務，券商未來可能會考慮統合中港兩地的人手。況且內地金融業也過度擴張，整合空間很大，很多人難免要轉行，過程或會影響香港。



既然行業前景充滿挑戰，怎樣的人會有優勢？洪灝笑言，「好多嘢你唔做過唔知適唔適合，呢行每個人都好聰明」，但對國際事物抱有好奇心很重要，自己如果有一年時間停下來，也會選擇學西班牙語，既能透過掌握新事物昇華自己，也為探索世界開拓一扇窗口。他亦會研究歷史，務求做到「以史為鑑」，除着重金融史外，也從古代史參透一個人物在某個環境下行事的依據，「人性始終唔變」。



就他從事的研究工作而言，他認為，優秀人才的供應依然有限，薪酬差距會愈來愈大。「依家有啲報告可以用機器寫，如果唔靜落嚟思考，好易畀機器替代……」。大學本科讀商科未必有明顯優勢，如果是修讀工程等非金融學科，再學金融，對工作的增值或許更多。

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