沈振盈：堅升定假漲　快見真章

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，港股於去年10月大插至24,540點，做出2018年全年低位之餘，亦令到市場一面倒睇淡，造就了港股展開反彈浪的客觀環境。結果自去年11月開始，恒指出現了三個月的反彈浪。



特別是今年1月份的升浪，又成功地令到市場大部分投資者相信港股已難再大幅下跌。然而，指數的短暫上升，是否代表着大市已無後顧之憂？當然不是！



去年令股市下跌的因素，其實一點也沒有改善，兼有進一步惡化的迹象。至於在1月份用來推升股市的藉口，到此刻亦要見真章了。中美貿易談判真的有進展？美國聯儲局真的會放鴿？內地真的會放大水救市？孰真孰假，快將要揭盅。



短線要留意着美匯的走勢，美匯指數去周的急升，已收復了鮑威爾「被認為」是放鴿的失地，是極不尋常的現象。



本周每日的股市走勢預測：



周一(己卯日)：天干屬土地支屬木，木剋土之局，市況震盪，反覆偏淡。



周二(庚辰日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，略作反彈，先高後低。



周三(辛巳日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，反覆向淡。



周四(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，持續淡勢。



周五(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，持續淡勢。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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