古勝：利是錢買股揀乜好？

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，眨吓眼又到大年初七，人人生日，又可以拆利是發新年財！今期就同大家睇睇，用利是錢投資股票有何好選擇！



港股由去年1月高位33,484點回落至10月的24,540點，累跌8,944點，以現時27,946點計，仍較高位跌逾5,000點。若然看好人民幣國際化因中美貿易戰而推遲，香港的國際金融中心地位鞏固，兼且受惠於大灣區發展，趁調整長線吸納港股，亦有得諗。



要長線投資港股，但又唔想揀股，最簡單直接而又能達致回報表現與大市同步的做法，是買入追蹤恒生指數表現的盈富基金(02800)。現時盈富的收益率約3.3厘，入場費1.4萬元，呢個金額放銀行都唔會有幾多利息。



作為參考，假設於十八年前(即2001年)買入盈富，當時恒指約15,000點水平，基金單位價格則約15.8元，持有至今，基金單位累計升幅最多曾達1.1倍，而至今累計升幅亦逾七成。可以考慮以利是錢先買第一注，再每月或每季定期增持，透過分注入市和平均成本法，長線投資港股，博財息兼收！



去年無論係從事公用業務的中華煤氣(00003)，以及從事公屋商場及停車場業務的領展房產基金(00823)，股價均創出歷史新高，連股息及或紅股，回報幾和味！反觀從事公共交通及地鐵上蓋物業發展的港鐵公司(00066)，受鐵路事故及沙中線醜聞等負面消息困擾，股價表現相對失色，去年股價一度較年初累跌18%，即使以現價計，仍低於去年初水平。話晒都係大半隻公用股，去年揸着港鐵都咪話唔閉翳！



不過，豬年港鐵或者有追落後條件。首先，今年美國加息步伐或會放慢，利率仍相對低企之下，加上全球經濟充斥不明朗因素，市場上資金的避險需求仍然高漲。當如煤氣、領展等鐵膽股價愈升愈有，估值相對落後的港鐵，有望來一次追落後！



其次係，港鐵亦有地產概念，在利率仍相對低企，私樓供應持續供不應求下，樓價調整幅度有限之下。港鐵過去四年已先後批出十二個物業發展項目，料未來數年將步入收成期，且鐵路站的商務業務亦提供可觀且穩定的租金收入，資產價值夠足秤。觀乎港鐵現價43.55元，往績市盈率15倍，息率2.5厘，估值下行風險有限，用利是錢長線持有都有得諗。



人民銀行喺過咗元旦不久，即公布透過全面降準向市場釋放1.5萬億元人民幣資金，又進行逆回購操作向市場提供的流動性，接下來是大規模減稅以及正醞釀刺激汽車及家電消費等措施，相信平平安安捱過上半年的話，下半年內地經濟有望喘穩。



目前，圍繞內地經濟的最大不明朗因素是中美貿易談判，官方至今所作出的穩增長措施，大概已對談判作出最壞的打算。所以，即使3月初或之前真的傳來壞消息，滬綜指不一定會再次穿底。



參考2008年金融海嘯後內地推出4萬億元人民幣刺激經濟方案，內銀股股價也是反覆向上。若想押注眼前的「新四萬億」救市方案，首季低位可以留意低吸內銀股，原則是唔大唔買，如工商銀行(01398)，現價往績市盈率6倍，息率近5厘。



大笨象滙豐控股(00005)在香港無人不識，現價市帳率僅0.9倍，息率6厘，估值並不昂貴。問題是，如今全球經齊展望不樂觀，加上利率升唔起，銀行股氣氛都係偏淡少少。不過，以用利是錢投資股票，屬長線投資，滙控勝在夠大夠穩陣，且息率高，企業管治水平予人信心，長線不失為可取之選。

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