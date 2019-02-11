自願醫保費用料高於市場預期

香港首批自願醫保產品將於4月1日面世，友邦香港及澳門自願醫保計劃總裁葉文傑透露，基於醫療通脹壓力急升，最終保費很可能高於市場預期水平，近期已積極培訓內部員工了解新產品，協助原有醫保客戶盡快完成轉保手續。



食物及衞生局早前稱，獲認可的自願醫保標準計劃的每年保費約4,800元，葉文傑坦言，每年醫療通脹可高達6至7%，即使產品最終售價高於預期水平，市民毋須大感驚訝，畢竟新產品允許投保人續保至100歲，連治療癌症等價格極高昂的藥物亦可獲償款。



市民關注自願醫保產品詳情，惟他指，政府規定自願醫保計劃實施前，保險公司不能透露產品條款，前線經紀亦無法得悉產品資料，有礙公司培訓員工相關知識。



他又稱，公司近期已頻頻向負責市場策劃及前線銷售員工互相協調，冀旗下1.5萬名經紀於計劃實施後首幾個月內，完全熟悉新產品特色，以便向現有或新客戶講解。



現時友邦於本地醫保市佔率約三成多，葉文傑稱，公司已準備好電話、網上或手機等多個渠道予有需要的客戶轉保，但估計產品對毋須交稅的市民誘因較小，強調保險公司不會強制客戶轉保，客戶可選擇續供原本較廉價的普通醫保。據悉，產品對毋須交稅的市民吸引力較細，主要是有納稅的人士可以將購買自願醫保產品的金額扣減稅款。



展望未來市場競爭趨勢，他認為自願醫保的標準計劃，未必可完全應付醫療通脹壓力，意味客人需額外投保靈活計劃，即增加額外保障及更高保額，料當標準計劃於市場變得成熟時，保險公司將陸續提供其他具競爭力及靈活性的產品。

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