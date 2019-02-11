會計師公會會長羅富源：冀盡快聘請到新CEO

會計師公會(下稱公會)行政總裁一職已懸空逾7個月，新任公會會長羅富源表示，上任後首要工作之一是要盡快物色到新行政總裁(CEO)。他透露，未來一、兩個月會有部分候選人進行面試。



公會前行政總裁丁偉銓於去年6月底離任，至今仍未有繼任人。目前只由公會的專業資格及教育執行總監伍大成出任署理註冊主任，行政總裁的工作則暫由其加人，包括會長及兩名副會長等共同分擔。



羅富源接受訪問時表示，去年該會已成立搜尋行政總裁的委員會作全球招聘。由於公會未來將有很多計劃要推行，故他希望能盡快物色到合適人選。



被問及為何招聘需要花這麼長時間，是否與早前會員通過特別大會(EGM)議案，要求行政總裁減薪、及與財匯局擴權等有關？他指，有關職位要同時兼任會員、註冊及監管工作，因此需要熟悉會計行業運作的專才。



他又指，公會將會根據顧問的建議，就行政總裁薪酬訂出合適水平。他認為，招聘行政總裁與財匯局擴權沒有直接關係，有關條例帶來的主要改變，是將紀律處分上市公司核數師的權力移交予財匯局，公會將來監管的範圍縮少。



至於「一人一票」選會長事宜，他指，去年已成立專責小組研究，包括探討其他八個專業團體的選舉模式，如律師會等，但由於每個會的選舉形式不同，且公會是由專業會計條例監管，更改公會會長及副會長選舉模式，對公會未來發展有深遠影響，所以須小心處理。公會將與其他持份者，包括會員及政府等先諮詢，研究方案，以考慮將來會長的參選資格；及政府委任、執業及非執業理事的比例等，再公開諮詢市場。他希望可盡快進行，但暫時未有具體方案。



他續指，大灣區及「一帶一路」為會計專業帶來很多機會，公會已向有關方面表達訴求，希望在制訂大灣區框架時能放寬部分規定，建議可採「先行先試」方式，讓香港人可參與成為內地會計師事務所合夥人。

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