【名家筆陣】梁志麟：後知後覺好過失投資良機

交通銀行香港分行策略師梁志麟在東方產經「名家筆陣」專欄表示，筆者先向讀者拜年，祝各位豬年事事順利，財源廣進。1月已過，相信大部分投資者均對環球股市表現大跌眼鏡，特別是聯儲局主席鮑威爾一句「對加息保持耐性」，環球股市隨即節節上升。至於近年受盡脫歐問題困擾的英鎊，亦因為硬脫歐風險降溫而由低位反彈。對於去年底才將股票轉為現金的朋友，感覺一定不好受。



筆者對於今次強勢反彈亦意想不到，惟有隨波逐流地買入5G、家電等政策受惠股，同時保留一定現金水平，待大市回調時再分段吸納。



部分讀者可能鄙視後知後覺的操作，但筆者或一眾分析員沒有水晶球，情況有變便要即時應變。而且，筆者覺得後知後覺總比錯過好，若上述行業的股票於未來五年化身倍升股，屆時必定後悔當年的清高及固執，相信過去十年未有染指騰訊(00700)、蘋果公司、亞馬遜等科技股的散戶一定感同身受。



當然，最終會否成為倍升股是往後的事，散戶若然未有十足把握，亦可以透過控制注碼及風險管理以避免投資組合的價值出現大幅波動。



投資者當然希望先知先覺，既贏大錢又自我感覺良好。不過，先知先覺的難度甚高。先不談散戶的眼光是否獨到，例如早幾年當炒的手機設備股舜宇光學(02382)，自2007年於香港上市，但要到2016年才真正展開明顯升勢，升浪展開前經歷多次超過四成的調整，自問高手的你，又能否在智能手機未普及前率先入市並捱過幾次大調整？期間股價調整對信念及耐性的挑戰，並非人人可以承受。



最怕的是一次先知先覺，卻令自己一直沉醉於過去威水史，影響往後的投資判斷。次按危機一舉成名的「沽神」普爾遜早前宣布，將旗下對沖基金轉為家族辦公室。雖然他解釋是跟隨索羅斯的做法，但事實上是他近年投資頻頻失利，例如錯誤押注黃金及個別醫藥股，令基金規模由高位下跌近八成。



筆者自問耐性一般，近年亦想先知先覺地尋找類似維他奶國際(00345)的十倍升股，既要有品牌實力又要收入穩步增長，但選好股入市後，股價只是有波幅無升幅，期間不斷懷疑自己信念，又擔心宏觀經濟轉弱利淡盈利前景，最後決定先行平倉離場，然後將相關企業納入觀察名單，待股價出現明顯突破才再入市。



始終散戶操作不同基金，由於潛力股的成交薄弱，基金追買可要承受高昂溢價，相反散戶的投資金額相對較小，即使現價入市亦不用擔心成交不足。



展望後市，散戶除了繼續關注中美貿易戰及英國脫歐的發展外，亦要留意近日的美股業績期。參考彭博社資料，標指成分股去年第四季整體收入及盈利只是輕微高於分析員預期，情況為近年最差，但市場早有心理準備，所以弱業績未有引發大市調整。



不過，今次業績期有兩點值得留意：第一是手機設備股的盈利明顯下挫，雖然有台灣手機晶片股預期下半年訂單將會回升，但在5G手機未有推出時間表下，手機需求難以回升，相關股份將難有起色。



第二是多間企業盈利未如理想，均將原因歸咎於亞洲經濟轉弱，但問題是會否有其他因素同時打擊企業盈利，例如產品定價過高、產品性價比不及競爭對手？另方面，個別工業及消費股卻在宏觀經濟轉弱下仍然錄得理想的盈利增長及訂單，反映自身的因素非常突出，雖然股價在業績後已即時上升，但正如上文所言的後知後覺總比錯過好，寧願分段吸納亦不要隨便錯過。



(作者沒有持有內文提及的個股)



梁志麟

交通銀行香港分行策略師

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