黃國英：選啱強股　死守不放

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，上周五港股復市的第一段跌得太快，幸好極速回穩，走勢重新偏好。不過，股份兩極化的情況愈益嚴重，牛熊並存之下，很難捉摸市場的風險胃納。所以最好還是依照原定計劃，趁高稍為減持，特別是市場指數產品。降低組合的槓桿，操作上才有足夠彈性，否則市況忽然逆轉的話，屆時便惟有被動地沿途斬倉。



投資最簡單有效的方法，一定是吼機會買優質資產。經過這一年間一跌一彈之後，有批股票遠遠早過指數破頂，進一步強化這個概念，股票於是更加兩極化。



應對的方法，並非降低標準追落後，而是保留一個核心持倉，死守強股博強者愈強便算。組合另一部分則跟隨市況變化短炒，過過心癮，亦希望爭取到利潤，減低坐貨的壓力。



近兩日的調整中，強勢板塊幾乎紋風不動，甚至早早逆市上升，證明市場指數的影響力正逐漸下降，職業投資者的應戰態度，未有受到指數即時的上落所左右。



以自己為例，是看淡歐洲市場指數，近期主力買入的股票，偏偏是歐洲的奢侈品股。相關的市場指數產品，反而是更加有效率的對沖工具。



一般小投資者，其實無謂太關心恒指的水平。恒指同樣是二萬八，但和半年前相比，大部分股票都已經面目全非，既有率先破頂，亦有一沉不起，揀中股票才是重點。



要記住流動互聯網興起的經驗，是少數巨企掠奪大部分公司的生計。5G年代肯定一樣，現實是殘酷，卻將會在股市提供難得機遇，睇指數恐怕會是糟蹋的最普遍理由。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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