大健：初創尋求融資不宜太保密

財經分析家大健在東方產經「中環Hot Talk」專欄表示，近年無論是教育界或親子界，每每提醒培養兒童要有創意思維，然而，在商界或初創界卻常聽到：「創意唔值錢，要執行到才值錢。」無論如何，空想不做一事無成，懂做而沒有諗頭，亦只是一頭牛。不少初創團隊最擔心的或者是怕技術或構思被公開，最近聽到一個相關的故事。



話說有一個澳洲的初創團隊，他們當中有些香港移民，所以想將產品推廣到香港和內地，而第一步就想到先在香港尋找天使投資者和資金。由於團隊來自澳洲，所以希望在香港找一些顧問代為在香港和內地尋找資金。



這個團隊在每每要求與顧問簽署的委託合約之外，另要簽一份巨細無遺的保密條款。顧問當然了解初創團隊的憂慮，但也不得不向團隊解釋，在保密條款約束之下，若然某些重要技術細節不能對潛在投資者公開，又如何去尋找投資者？



最後顧問建議這個初創團隊，倘若真的非常擔心技術細節被抄襲，或者先仔細想想有甚麼資料可以讓潛在投資者和顧問知道，小心發放資料，總比簽署保密協議來得實際。

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