盧志威：首季策略宜候高減持

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，第二次中美領導人會面，話見又唔見，令美股市場出現恐慌，曾經連續兩日出現急跌場面，幸好上周五盤中可拗腰回升，才令美股脫險，否則形勢不容樂觀。尤其是經過1月的升市，短線投資投機者有利潤在手，一旦撤出股市，可形成滾雪球式效應，跌勢一發不可收拾。



由於股票表現良好，暫時未似醞釀大跌，倉底可安心持有，最多換股控制風險。如做短炒現時便陷入尷尬，因為消息主導，中美領導會面不成，可能只是談簽署行政命令，禁止美國無線網絡使用中國電訊設備，意味在談判陷入膠着後，顯然加大力度施壓。



另一個利淡消息，是澳洲拒絕中國富商黃向墨入籍的申請，同時撤銷他的永久居民權。今次事件主因黃向墨被指與中國共產黨統戰部有聯繫，並多次向澳洲兩大政黨捐款，但出動絕招取消居留權，明顯出乎中國移民僑胞的預計。



種種迹象表明，中美貿易談判就算因中方讓步要了結，西方社會對於中國的態度已大變，由歡迎人才及有錢人移民，變得充滿戒心。無論關稅問題會否讓步都已不重要，反之中方的態度明顯轉變，並且處於下風，今年就算過了3月底的關口，恐怕日子也不好過。



2019年很多預測都認為恒指會先低後高，結果令中環一地玻璃碎，在基本因素不變的情況下，靠樂觀情緒推動的升市，力度始終有限。如果並非有心長線持有，29,000點以上入市短炒水位不高，所以第一季如見到高位，可以考慮減持跟指數相關度高的股票，相信全年計除笨有精。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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