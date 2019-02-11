羅尚沛：豬年要贏錢　必須更冷靜

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，恭喜發財、恭喜發財，祝各位讀者今年得心應手，贏到開巷。



豬年第一個交易日，雖然未能紅盤高開，但在特朗普忽然又話與國家領導人3月前都不能會面，增添了中美貿易戰的陰霾，再加上歐洲經濟預測被大幅下調，恒指低開400點後，跌幅卻一路收窄，收市時只是微跌43點，表現絕不失禮。



港股本周預測維持不變，繼續睇好，盼A股復市後醒醒定定，幫港股收復失地，重上28,000點。綜觀整個新年假期，央視春晚洗掉了過往浮誇味道，預示了中國今年的消費市道是撥亂反正，重質不重量。而最受關注的春節消費行情，可能之前已不敢有太高預期，所以不算驚爆，也不能說是太差。



過去幾年，筆者農曆新年第一篇專欄都會寫內地的電影市道，因為過年入場睇戲最能反映零售市道，今年也不例外。大年初一，全國電影單日票房是破了紀錄的14.4億元(人民幣‧下同)，打破去年12.8億元的紀錄，號稱「史上最擠」的豬年春節檔。



初一票房特別之處是二三四線城市的觀影活躍度遠高於一線城市，比起家電下鄉，原來電影下鄉不需丁點政策就能更快完成。



初一一票難求，但好景過不了初二。年初二全天綜合票房收入9.96億元，較去年初二10.28億元票房下滑3%。原因明顯不過，就是跟影片品質有關，數量多，但有持續口碑的不多，初一入戲院的只是單日熱情，過後立即打回原形。



其實炒股票和初一入戲院的心理有所雷同，當有突發利好，人人爭買股，不理好醜，但求有股在手。但熱情過後，口碑、上座率、票房走勢很快就會產生分化，好股和爛股的估值分野就是從這一刻開始出現高低之分。



今年豬年，據一眾預測大師所言是充滿不明朗的一年，不明朗就是亂，亂就會錯。



今年會有很多無厘頭的、事前沒有提示的利好利淡因素會突然出現，一如初一入場睇戲一樣，人有我有的熱情過後，盼各位讀者可以即時過濾「躁動」的心情，審視一下買回來的究竟在市場口碑、基本因素、資金走勢上是不是有票房保證的股份，如是，就值得繼續持有；若否，則即時離場。今年，冷靜是最直接的贏錢之道。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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