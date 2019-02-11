東方日報B2：電子錢包擬推實名制　針對高風險交易

儲值支付工具(SVF)早前爆出安全漏洞，市民高度關注其安全性。香港金融管理局副總裁李達志接受訪問時透露，正研究進一步收緊及統一電子錢包認證要求，甚至考慮就部分高風險的服務全面實施「實名制」認證，冀今年上半年內可與業界達成共識。



金管局在港推電子錢包時，以「簡單開立」為原則鼓勵市民使用，惟後來曾爆出錢包身份認證的漏洞，令市民的銀行戶口資金經「轉數快」無故被轉走。李達志指出，雖然自漏洞爆出並修正後無再接獲類似個案，但隨手機支付市場開始成熟，認為有需要將銀行的監管要求，逐步應用於電子錢包。



他指出，支付商認證用戶身份方式各有差異，有需要統一及收緊其認證方式，如必須上載個人身份證、禁止使用太空電話卡登記、新增容貌識別登記等「實名認證」要求，嚴謹程度貼近銀行標準。他預告，當政府推出的數碼個人身份(eID)正式出台之後，亦不排除應用於開立電子錢包的認證程序。



事實上，內地電子錢包早已實施「實名制」，強制要求用戶提供真實的個人身份證件或資料，才能使用基本轉帳及支付服務，惟可能構成私隱問題備受爭議。



李達志重申，電子錢包屬於金融服務一種，世界多個地區早已就相關服務落實「實名制」，香港市民毋須為此擔憂。



他解釋，當局正與業界商討，初步計劃針對部分高風險活動，如綁定銀行戶口、大額轉帳等，均規定市民完成實名認證才可使用；至於小額轉帳及支付，則維持簡單認證即可，當局冀上半年內可與業界訂出具體方案。目前銀行的小額轉帳額上限每日可達1萬元，部分電子錢包則5,000元。



隨着電子錢包陸續在港普及，由金管局推出的即時跨行轉帳平台「轉數快」亦見成果。他表示，該平台在港落地只有四個多月，每日平均錄5萬宗轉帳交易，涉及金額高達11億元，至今已錄超過200萬個登記，佔本地人口比例約27%，已與新加坡看齊，更跑贏英國及澳洲等國家。



李達志形容，香港相關技術為「後起之秀」，可於短短數個月追上國際步伐已相當不錯，反映市民普遍樂意嘗試新科技。他又重申整套系統的交易容量相當龐大，有信心應付日益增加的交易需求。



「轉數快」下一步將力攻商戶支付(P2M)功能，推動商戶專屬銀行收款二維碼。惟他承認，因商業決定考量因素，令電子錢包與銀行的支付系統上無法真正「互通」，即不論手機銀行或電子錢包只能向專屬二維碼付款。



他指，當局考慮邀香港銀行同業結算有限公司，協助銀行及支付商清算交易數據，消除雙方的交易隔膜，盡快打通「轉數快」支付服務。

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