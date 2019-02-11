陳政深：哈電累升多　先沽為快

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指在剛過去的狗年跌了逾3,000點，以幅度計達一成。港股在豬年開局早段亦受制外圍，惟低位見支持，在上周五即豬年首個交易日，午後動力十足，恒指收復大部分失地。然而，上方的阻力區域仍然較大，理論上覆蓋面愈大的阻力區，所需的動能便愈大，27,900至28,500點的區間不易一舉衝破，2月份預料恒指仍會維持高位整固的格局。



在目前市況下，投資者務須更加審慎，因為市場情緒的敏感度已較去年增加，市況較易上下波動。哈爾濱電氣(01133)去年底獲哈電集團以逾八成溢價即4.56元提出私有化，令其股價一舉抽至4元以上，其後緩速向上，股價狀甚堅挺。



筆者一向主張，由於私有化的進程或存在變數，當股價因有關原因而抽高，「先行獲利」絕對是一個值得考慮的選項。



對於哈電的的私有化提案，投資者亦應考慮其基本因素。集團在上月底發盈警，指去年全年盈利將明顯下降。事實上，傳統火電行業盈利受壓，除因中國政府已明確了全國能源消費結構向天然氣及再生能源等傾料外，也因「去產能」措施令煤價回升，以致行業面臨了重大挑戰。



集團去年上半年業績，利潤僅有3,077萬元人民幣，按年大跌逾七成半，基本因素明顯無甚可取。此外，其上半年的應付票據及有息負債超過80億元人民幣，而帳面現金僅96億元人民幣，考慮到此些因素，趁股價升至高位，先行沽售獲利絕對是合理之舉。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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