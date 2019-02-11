時富：海爾電器受惠消費政策

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，發改委於1月29日明確了家電產品刺激消費政策目標，主要措施為支持綠色、智能家電銷售，及促進家電產品更新換代，受國策支持，投資者於豬年可繼續吸納家電龍頭股，今期將分析海爾電器(01169)的投資前景。



海爾電器是中國領先白色家電製造商，以銷售洗衣機及熱水器產品為主，其收入增速遠高於同業，而主打中高端市場亦令海爾在均價及毛利率有上行空間。集團於2018年上半年，毛利率按年增長1個百分點至16.9%，當中洗衣機及熱水器分部毛利率均錄升幅。



集團在內地洗衣機市場市佔率第一，在高端產品(平均售價高於5,500人民幣)方面更有逾四成市場份額，在「卡薩帝」的貢獻增加下，其分部毛利率料繼續向上。



電熱水爐分部方面，海爾的平均售價比內地平均售價高約11%，在家電下鄉的政策下，龍頭企業可直接受惠居民購買力增加，而一些滲透率本身偏低的家電，如水淨化器料可繼續得益於市場需求增長(去年上半年，集團水淨化器銷售額增長達87%，遠高於行業之18%)。



在家電當中，空調在前一輪的政策推動下滲透率已甚高，故現時較受基數高及庫存高的風險影響，但海爾業務與空調銷售的關聯性較少，因此較受惠於是次國家政策。



據彭博數據，海爾2019年預測每股盈利增長為27%，現時14倍市盈率反映股價有吸納價值，目標看30元。

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