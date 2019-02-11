周樂樂：A股本月樂觀　逢低加倉

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，上周A股春節假期休市，外圍個別發展。美股上周前高後低，標普500指數累計微漲0.05%至2,707點。港股上周得一天半交易日，恒指微漲0.06%至27,946點。



基本面上，1月美國新增非農就業職位高達30.4萬個，遠高於預期的16.5萬；12月新增非農職位由31.2萬下修至22.2萬。受政府「關門」事件影響，1月美國失業率小幅上行0.1個百分點至4%，但勞動參與率則升0.1個百分點至63.2%。勞動參與率提升意味着有更多人進入勞動力市場，這反映了當前就業市場依舊較好的趨勢。



經濟基本面超出預期的同時，美國經濟見頂徵兆逐步顯現。1月份薪資增速顯著放緩，平均時薪環比增速大幅下行0.3個百分點至0.1%，低於預期的0.3%；按年增速3.2%，與前值及預期值相符。薪資增速意外放緩，部分弱化了市場的通脹預期。



此外，達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表態，應暫時對利率不做處理，暫停加息是正確的。因此，聯儲局在今年的動作將根據實際數據而更靈活調整。



另一個可以暫時保持樂觀的因素，是中美貿易方面。目前來看，儘管各方公開表態中陳述的態度飄忽不定，但中美談判的進程確是一直按照時間表來進行。特朗普的熱烈或降溫式表態，也許可以左右高位的美股，但對港股，尤其是A股的影響程度已經邊際減弱許多。上周五受特朗普的意外表態影響，港股低開高走就是很明顯的例子。本月底前，所有此類原因導致的低開，都是加倉的機會。



資金正繼續流入A股，1月份北上資金通過滬、深股通累計淨買入606.88億元，創下歷史單月最高金額，比去年5月份的最高淨流入總額高出近20%。美國經濟見頂，有利於中國貨幣投放的靈活度以及貿易談判的進展。本欄繼續對2月底前的A股樂觀，並重申此前觀點，關注主題投資。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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