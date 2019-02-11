鑫濤：金融投資需要全新思維

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，最近有「老債王」之稱的格羅斯，在其管理的基金表現差強人意之際黯然宣布退休，結束其接近50年的職業生涯。



此事令人感到十分唏噓，畢竟金融市場的確是一個極度現實的地方，所謂勝者為王，敗者為寇，不管過去是如何的成功，若未能見好即收，只要不幸地犯上一次錯誤，便會把過去辛辛苦苦建立下來的名聲完全輸掉，導致晚節不保的慘況。



格羅斯的黯然退休，令他在這個難以預測兼且極度現實的金融市場中，成為了一個由成功者的身分慘變為失敗者的重要代表及案例。



格羅斯所管理的基金，因為表現差勁而被迫退休，關鍵原因當然和他睇錯市導致大量投資者作出贖回活動有關。他只能怪自己未能在表現最巔峰時見好即收，所以他的心態其實正正便是犯了極度貪婪的毛病。



他的退休，其實亦清楚反映目前的金融市場已正式進入了一個全新的時代。所以大家最好把過去曾為自己帶來巨大財富的策略完全忘掉，並且更要用一套全新思維來看待這個經已令人感到有點陌生的金融市場。



現時金融市場之所以感到陌生，其實和狂人總統特朗普不斷地向市場作出人為干預有關。目前看金融市場的最新訊息，不少人最關心的竟然不是外電的即時新聞，而是看特朗普的推特。因他的貼文隨時會令金融市場出現翻天覆地的巨變，其影響力甚至超過同樣甚具影響力的美國非農就業數據！



不過，特朗普的思路亦不是不能揣測的，起碼他已不止一次明確表示，不希望息口上升及股市下跌。所以除非特朗普有倒台的潛在危機，否則投資者按照特朗普的思路去建立相關的倉位來炒作，其實亦不難取得一定的理想回報。



故此，目前金融市場真的需要有一套全新思維，簡言之便是，要看得懂特朗普究竟在想甚麼，之後再按照他的想法在金融市場上落注便可。今年按照特朗普的思路去建立美股看升及美元看跌的倉位，大方向看來應該是錯不了。



至於其他的所謂經濟數據，相對於特朗普的言行，似乎已變得不太重要了。

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