【市前重點睇】美匯反覆企96.6　CNH企6.77

●美匯指數反覆企96.6水平，港匯跌至7.846，離岸人民幣(CNH)企6.77，圓匯跌至109.8，歐元早間低見1.1315，英鎊弱企1.293。金價升上1,313美元。布油見62.36美元後回至61.9美元水平，紐油企52.5美元。道指期貨穩升。



●中國副總理劉鶴周四和周五(14及15日)將在北京與美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽舉行新一輪經貿磋商。



●美國農業部下調中國今年大豆進口預期，料進口量出現15年來首次下降。



●美國警告歐盟︰若在關鍵基建項目採用華為設備將招致不利後果。

-有報道稱，預計特朗普本周將簽署禁止美國無線網絡使用中國電信設備的行政命令。



●傳邊境牆談判已破裂，美國政府再陷停擺危機。 https://bit.ly/2SGGn3o



●道指上周五(8日)最多曾跌286點，收市報25,106點，跌63點或0.25%；標指收報2,707點，升1點或0.07%；納指收報7,298點，升9點或0.14%。 https://bit.ly/2tioIkq



●港股ADR指數上周五收報27,952點，微升5點。 https://bit.ly/2IikPX5



●美國10年期國債孳息率上周五下跌2.33個點子，報2.6339厘。



●三藩市聯儲行長戴利表示，由於金融狀況持續收緊，對於未來加息保持耐心是有道理的；聖路易斯聯儲行長布拉德也表示聯儲局無需加息。



●紐約4月期金上周五收報每安士1,318.5美元，升4.3美元或0.3%。 https://bit.ly/2UQV5T2



●紐約3月期油上周五收報每桶52.72美元，升8美仙或0.15%。布蘭特4月期油收報每桶62.1美元，升47美仙或0.76%。



●英國富時100指數上周五收報7,071點，跌22點或0.32%；法國CAC指數收報4,961點，跌23點或0.48%；德國DAX指數收報10,906點，跌115點或1.05%。 https://bit.ly/2SETkuB



●傳英國首相文翠珊本周將要求議會給她更多時間重新談判脫歐協議，並承諾不遲於2月27日進行脫歐投票。



●穆迪將俄羅斯評級自Ba1上調至Baa3，前景展望自正面調整為穩定。



●據經合組織預測，已開發國家政府借款規模將在今年創下11萬億美元的最高紀錄，刷新金融危機爆發後創下的紀錄。



●「末日博士」預警：全球經濟將同步放緩。 https://bit.ly/2SEO4Hf



●鐵礦石期貨上周繼續飆升，創下2014年8月以來新高。淡水河谷宣布部分鐵礦石供應合同遭遇不可抗力。之前公司宣布每年減產4,000萬噸後，又稱年產量將再損失3,000萬噸。



●【產經專題】盈警潮勢升級！食品及零售股勁傷，下個重災區係... https://bit.ly/2RVu6DG



●【專訪】交銀國際洪灝：港上市地位優勢漸消失。 https://bit.ly/2UXFIZ5



●金管局研推電子錢包高風險交易實名制。 https://bit.ly/2I5QURx



●白居二爆搶！未補價盤短缺，鯉安苑入場費推高5.8%。 https://bit.ly/2MWGen2

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