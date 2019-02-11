鐵礦石價格狂飆　高盛也要轉軚！

全球最大鐵礦石生產商淡水河谷大幅削減產量之後，高盛集團分析師報告終於修改其睇淡鐵礦石價格前景的預測。高盛表示，巴西以外的其他鐵礦石生產商無法快速提高產量，這將導致鐵礦石價格上升。



由於擔心淡水河谷生產危機將限制全球供應，造成供應緊張，鐵礦石期貨已經飆升至2014年以來最高水平。從1月24日，也就是造成淡水河谷減產的大壩崩潰事件的前一天至今，鐵礦石價格已經每噸74美元飆升至逾91美元，創下2014年8月以來新高，每噸漲23%逾16美元。



淡水河谷上周宣布部分鐵礦石合同遭遇「不可抗力」。之前公司宣布每年減產4,000萬噸後，又稱年產量將再損失3,000萬噸。



美國礦業及自然資源公司Cleveland-Cliffs總裁Lourenco Goncalves上周五在業績電話會議上指出，淡水河谷災難性事件對鐵礦石市場的全面影響尚未充分量化，其後果不但是鐵礦石，球團礦也將會出現短缺。





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