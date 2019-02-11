中國的地下錢莊可能面臨刑事指控

內地官媒報道，中國的地下錢莊，如果被認定為非法買賣外匯行為情節「嚴重」的，將面臨刑事指控，因其擾亂金融市場秩序。



報道上周六引述最高人民法院和最高人民檢察院聯合發布的司法解釋稱，現在多數地下錢莊的主要業務是資金跨境兌付，導致巨額資本外流，社會危害性巨大，屬重點打擊對象。



上述司法解釋2月1日生效。



據報，地下錢莊可能以非法經營罪定罪處罰。非法經營數額在500萬元人民幣(下同)以上的，或者違法所得數額在100,000元以上的，應當認定為非法經營行為「情節嚴重」。根據解釋，非法經營行為「情節嚴重」的，以非法經營罪定罪處罰。非法經營數額在2,500萬元以上的，或者違法所得數額在500,000元以上的，應當認定為非法經營行為「情節特別嚴重」。





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