恒指二萬八關口拉鋸　內房回吐　手機設備股炒上

道指期貨偏軟，A股全線做好，深成指漲逾1%。港股表現反覆，恒生指數跌近百點後倒升，在二萬八關口拉鋸。國企指數靠穩，主板成交300億港元。



手機設備股炒上，舜宇光學飆逾6%及5%，是表現最佳兩隻藍籌。小米集團升5%；高偉電子升逾9%；丘鈦科技、比亞迪電子及通達集團漲3%。



重磅股繼續窄幅上落，騰訊升0.3%；中國移動及中國平安升0.5%及0.6%。滙豐控股、友邦保險及建設銀行偏軟。



內房股回吐，中國海外及萬科跌近2%，是表現最差藍籌及國指成分股。碧桂園跌1%；中國恒大及融創中國跌近1%及3%。



石油股隨油價下跌，中國石化跌1.7%；中國海洋石油及中國石油跌0.6%及0.4%。



汽車股個別發展，比亞迪股份升2.5%，是表現最佳國指成分股；長城汽車升1.8%；吉利汽車升1%。華晨中國及廣汽集團跌0.8%及0.6%；北京汽車跌近3%。





【09:21】重磅股窄幅上落 領展偏軟

市場觀望A股復市表現，港股開市偏軟。恒生指數低開18點，報27,927點；國企指數低開不足1點，報10,956點。



重磅股表現牛皮，騰訊高開0.1%報346港元；建設銀行高開0.6%；中國平安高開0.4%；滙豐控股低開0.1%；友邦保險及中國移動低開0.3%。



舜宇光學高開2%，是表現最佳藍籌；申洲國際高開1.9%緊隨其後。華潤置地、中國石油及新世界發展齊低開0.8%，是表現最差幾隻藍籌。



領展低開0.5%，報86.4元。有立法會議員計劃提出私人草案，限制領展商場街市租金升幅及設空置稅。



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