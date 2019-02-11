A股豬年開市：全線上升　鋼鐵股漲2%

A股全線報升，滬綜指倒升6點或0.24%，報2,624點；深成指續升70點或0.92%，至7,754點；滬深300升9點或0.28%，至3,256點；創業板指數升18點或1.45%，報1,289點。



船舶製造及鋼鐵股齊漲2%。





【09:25】A股豬年開市：滬深背馳 滬指低開5點

內地股市於豬年首日交易日個別發展，滬綜指低開5點或0.19%，報2,613點；深成指高開11點或0.15%，至7,695點；滬深300低開7點或0.23%，至3,239點；創業板指數高開3點或0.31%，報1,275點。



板塊方面，金融股跌0.3%，生物製藥股跌0.2%；煤炭股靠穩，船舶製造股升0.7%，鋼鐵股領升1%。



中國醫藥低開3.5%。集團稱控股子公司上海新興因血液制品問題停產，但重申對公司影響較小。



萬達電影高開1.3%。公司擬微調萬達影視收購交易方案，青島西海岸退出交易。



通鼎互聯高開2.6%。公司將增持美國上市公司UT斯達康，成為最大股東。



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