【即市分析】有國策護身　押注家電股

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：中美貿易談判如火如荼，雙方討價還價，短期消息時好時淡，大家要有心理準備坐過山車，謹記要緊握扶手！



首季內地經濟繼續放緩，數據差，應該是意料之內。但愈是這樣，官方會更積極推出政策為經濟補底。早前官方已發風聲，會為汽車及家電等消費品行業提供有利政策。查實，內地最大問題係人多，就業市場必須要穩定，否則製造業崩圍，失業率上升，不但會拖垮經濟，更會引發社會動盪。



是故，上半年仍可押注呢類國策股，但筆者選家電而不選汽車股，皆因汽車股的海外競爭愈來愈大，除非在新能源汽車有更大的力度補助消費，否則只宜遠觀。家電股中，海爾電器(01169)、海信家電(00921)、創維數碼(00751)及TCL電子(01070)都是佳選。其中，海爾股價由16元起步，已升抵22至23元水平，乃250日線所在，一旦以大成交突破，下站目標可上移至26元。



至於海信家電，股價由5.5元水平反覆上升至上周五高位見9.2元，短線累升幅度頗大，建議待在8.5至9元水平整固過後，再作部署。相對上，創維股價由1.6元水平起步，升至近日在2.3至2.5元水平已先行整固，似在整裝待發，下站目標上試250日線2.85元，2.2元不宜有失。

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