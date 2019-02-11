【瑞銀推介】看好5G概念　留意鐵塔CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：之前半新股小米股份解禁觸發股價急挫，投資者猶有餘悸，擔心剛屆滿禁售期的中國鐵塔會步小米後麈而下跌。



上周五(8日)港股農曆年假後復巿，鐵塔於早巿開盤前有超過9億股交叉盤上板，涉資超過14億港元，配股價為1.568元，巿場解讀為有大股東減持。但與小米不同，鐵塔股價隨大巿回升，升幅更跑贏恒指及國指，即巿最多升逾3%，收巿仍能逆巿報升逾1%。



事實上，鐵塔與小米不同，小米上巿時估值較高，新經濟股及科網股近半年失寵，即使美國的龍頭科技股亦面對沽壓；反觀鐵塔食正5G概念，內地加快5G商業化，都成為股價的催化劑。



股價走勢方面，該股由去年12月初1.2元的水平起步，於今年1月底曾創1.76元的上巿新高，短短兩個月升超過4成半，高位調整在所難免。過去兩周借股份解禁的消息回落至1.6港元水平初步有支持，這個水平為上次升浪時高位整固的阻力位，投資者可留意會否變成支持位。



若以黃金比例的調整比率計算，該水平亦是首個0.236的調整幅度，投資者如看好鐵塔已完成調整並可受惠5G概念再上，可留意CALL輪(18959)，行使價1.71元，2019年9月到期，有效槓桿約4.1倍。



另一隻5G概念股ASM太平洋走勢則較鐵塔落後，12月初至近日高位並升23%，但近日80元有支持並整固，如投資者看好ASM太平洋，可留意貼價認購證(22249)，行使價82.88元，2019年7月到期，有效槓桿約3.8倍。



相反，如投資者看淡鐵塔，可留意認沽證(20931)，行使價1.27元，2019年12月到期，有效槓桿約2.7倍。



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