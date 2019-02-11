【即市分析】3個理由手機設備股尚未雨過天青…

今日(周一)A股復市，開市初段反反覆覆，港股則在27,900點水平徘徊，同樣缺乏方向。藍籌股中，手機股表現較突出，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)現分別升5%及6%，交投活躍，到底豬年手機設備股會否雨過天青？(資訊器材板塊表現：https://bit.ly/2AOpytG )



首先，觀乎全球智能手機龍頭企業--美國蘋果公司的業績表現，對相關零部件行業的景氣展望唔多樂觀，少咗蘋果公司呢個大買家，內地手機設備業規模恐怕會明顯收縮，且唔少廠商為避關稅，遷往其他地區設廠，將影響內地的產業鏈供應。故莫論是否蘋果公司供應商，抑或其他大型智能手機品牌零件供應商，橫睇掂睇，今年整個內地手機設備行業都尚處調整期。



其次是，展望今年全球經濟增長放緩，美國貨幣政策未明；中國又要再放水，且效用可能每況愈下；歐洲又風起雲湧。智能手機作為消費品，銷售前景相信難復往年。需求下降之下，相信廠商今年要面對訂單減少以及毛利率受壓的問題。



此外，觀乎舜宇及瑞聲現時的估值，雖然已較高位回落不少，惟尚未到十分吸引的水平。在展望後市波動之下，除非估值超便宜，否則呢類弱勢股，並非首選之列。



走勢上，舜宇股價由1月初低位61.5元回升至今日即市高位見86.15元，累積反彈幅度已達40%，相信短線在90元關阻力非輕，若成功上車博呢輪反彈浪，宜考慮趁高獲利，而未有貨的則應忍手為上。至於瑞聲，即市股價突破50元關，惟能否站穩其上仍須觀察，向上下一個較大的阻力位在57元，支持位在45至46元區域，現價短線值博率不高。

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