風吹草動！法興建議沽空泰銖

法國興業銀行駐新加坡新興市場策略主管Jason Daw發表報告稱，泰國2月8日以來的一系列政治事件，使泰銖的風險平衡發生變化，在3月24日大選到來之前和結束之後，泰國資產應會積累額外的風險溢價。



報告建議客戶沽空泰銖，在美元兌31.475泰銖入場，目標位設在32.60，止蝕位設在31.05。



最新美元兌泰銖企31.47水平。



泰國烏汶叻公主上周參選總理峰迴路轉，使泰國政局顯得混亂，外界質疑泰王佛齊拉隆功以姊姊「試水溫」，測試民間對皇室成員參政的反應。



分析指，前總理他信派系誤判局勢，如今泰王高調否定姊姊的參選資格，令他信重返政壇的希望幻滅，總理帕拉育的軍方勢力漁人得利。



據報，選委會將於下周一(11日)開會。根據泰國選舉制度，選民將選出500名下議院議員，再由下議院議員與全國維持和平秩序委員會指派產生的250名上議院議員聯合投票選出新一任總理。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm