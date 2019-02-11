科技商機：京東物流將成中國新快遞之王？

從事網購服務的京東，近年正式加入快遞戰線，為了搶奪訂單，京東物流成為首家開展「春節也送貨」的物流企業，冀與紮根快遞業務多年的順豐、以及申通、圓通、中通、韻達(市場俗稱三通一達)等企業正面交鋒。



該集團主席兼行政總裁劉強東表示，「未來快遞有兩家，就是順豐和京東！」



京東野心勃勃，而其競爭力並不遜業內龍頭。今年起，順豐、京東物流、「三通一達」等快遞企業均「全年無休，新春照常營業」，以搶奪訂單。但原來，京東物流才是業內首家開展「春節也送貨」的企業。



去年首十一個月，全國快遞服務企業累計完成運送452.9億件產品，累計收入5,428.8億元人民幣，同比增長22.3%，顯示行業仍維持高速增長，故京東希望能分一杯羹。



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