人民幣Hibor：隔夜息降至1.1厘 CNH低見6.78
2019年02月11日 11:28
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.18厘，1至2星期拆息回落到1.45至1.61厘，1至3個月拆息介乎2.05至2.78厘，6至12個月拆息3.15至3.45厘。
11/2/2019
隔夜 1.18367厘
1星期 1.45167厘
2星期 1.61200厘
1個月 2.05000厘
2個月 2.51833厘
3個月 2.78000厘
6個月 3.15100厘
12個月 3.45567厘
8/2/2019
隔夜 1.60133厘
1星期 1.57700厘
2星期 1.83167厘
1個月 2.29467厘
2個月 2.65167厘
3個月 2.93867厘
6個月 3.25300厘
12個月 3.54300厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7891，回升至6.7651，最新報6.7840。在岸人民幣(CNY)則由6.7534，跌至6.7820，最新報6.7720。
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