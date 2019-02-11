人民幣Hibor：隔夜息降至1.1厘　CNH低見6.78

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.18厘，1至2星期拆息回落到1.45至1.61厘，1至3個月拆息介乎2.05至2.78厘，6至12個月拆息3.15至3.45厘。



11/2/2019

隔夜 1.18367厘

1星期 1.45167厘

2星期 1.61200厘

1個月 2.05000厘

2個月 2.51833厘

3個月 2.78000厘

6個月 3.15100厘

12個月 3.45567厘



8/2/2019

隔夜 1.60133厘

1星期 1.57700厘

2星期 1.83167厘

1個月 2.29467厘

2個月 2.65167厘

3個月 2.93867厘

6個月 3.25300厘

12個月 3.54300厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7891，回升至6.7651，最新報6.7840。在岸人民幣(CNY)則由6.7534，跌至6.7820，最新報6.7720。

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