【即市分析】殘股大翻身　美團有力再上？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：近期大市氣氛有好轉迹象，去年累跌已多的新經濟股輪流打翻身戰，美圖公司(01357)及小米集團(01810)現分別升近半成，美團點評(03690)暫更已連升7個交易日，現升3.8%報60.1元，值得望多兩眼。



內地最近加大力度促進消費，美團為內地生活服務電子商務平台，相信未來可繼續受惠消費國策。不過，內地商務部最新數據顯示，除夕至正月初六全國零售和餐飲企業實現銷售額約1萬億元人民幣，較去年農曆新年黃金周增長8.5%，為2014年以來首次出現個位數增長，亦是逾10年來最低增速，反映內地消費動力有放緩之勢。



另外，美團走勢雖現突破，惟股價由上月低位40.25元計已累升近50%，相信已一定反映傳統農曆新年消費旺季的利好因素，短線上升動力有限，至少要在60元邊先行整固後再上，下站阻力在68元，50元支持不宜有失。

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