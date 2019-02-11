【瑞通推介】恒指騰訊友邦輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：白宮宣布貿易代表團本周到北京，與中方展開第三輪談判，不過投資者仍擔憂中美貿易戰的情況，道指上周五(8日)表現偏軟，最多曾跌286點，收報25,106點，跌63點或0.25%。



恒指連續4個交易日升破28,000點關後皆未能企穩收市，向上留意突破1個月高位28,193點，支持參考上周五盤中低位27,534點。恒指好倉(牛證及認購權證)淨流出逾3,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近4,600萬元，反映投資者續看淡後市。



市場再次傳出騰訊控股參與競購南韓最大遊戲公司Nexon母公司NXC控股權益的消息。另外，騰訊微信團隊發布今年春節數據報告顯示，除夕到初五期間，全國有8.23億人次收發微信紅包，按年增7.12%。近期沿着10天線向上走的騰訊，上周五曾跌穿10天線和340元關，其後跌幅逐步收窄，一度接近收復失地。周一(11日)早股價靠穩，於約342.3元的10天線之上爭持，日線圖上反覆向上走勢未被破壞，但要留意1個月高位352元的阻力。逾2,400萬元於上周五淨流入其好倉，5日累計淨流入逾9,700萬元；另一方面，上周五錄逾30萬元淨流入淡倉，5日累計淨流入逾2,100萬元。



有報道引述內地券商報告，滬綜指自2000年起，每逢農曆新年後普遍做好，其中首5個交易日及20個交易日的上升比例超過8成。A股周一春節假期後復市。上周五跌近1%的南方A50，周一早段回穩，重返12.8元水平，繼續企穩在主要平均線之上。上周五有逾70萬元淨流出其好倉，淡倉則錄約17萬元淨流出。



友邦保險早前獲准於天津及石家莊市籌建行銷服務部，獲券商唱好，料對集團的保費收入有正面影響，亦會成為中國繼續開放壽險市場的主要受惠者。股份於上周兩個交易日累升近6%，成交亦配合升勢，周一早段略回，於74元之下整固，後市留意能否挑戰52周高位75元，支持則可參考73元。逾430萬元於上周五淨流入其好倉，同日亦錄逾430萬元淨流入其淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14倍。輕微價外、中短期沽證(14724)，行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿13.1倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿9.3倍。輕微價外、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿7.1倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15814)，行使價78.88元，2019年6月到期，實際槓桿9.3倍。輕微價外、中短期沽證(24549)，行使價64.23元，2019年7月到期，實際槓桿8倍。



南方A50貼價、中短期購證(14461)，行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿11.5倍。



瑞聲科技輕微價外、中短期購證(15581)，行使價58.9元，2019年5月到期，實際槓桿6.2倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(14456)，行使價98.9元，2019年7月到期，實際槓桿3.7倍。



小米集團輕微價外、中短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿6.7倍。



美團點評貼價、中年期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿3.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(66016)，收回價27,210點，槓桿比率35.8倍。熊證(65470)，收回價28,690點，槓桿比率26.6倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率15.8倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率20.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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