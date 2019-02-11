【午市重點睇】圓匯跌至109.9　油價偏軟

●亞洲市，美匯指數守穩96.6水平，圓匯跌至109.9；歐元兌美元報1.132，英鎊報1.293。港匯企7.846。在岸、離岸人民幣分別在6.77與6.78水平。金價報1,311美元；油價偏軟，布油報61.61美元，紐油一度跌穿52美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數半日升63點或0.23%，報28,009點，手機設備股炒上。http://bit.ly/2GlDgrY

-中石化曾挫2%。http://bit.ly/2URV6FY

-異動股：興業太陽能曾挫10%。http://bit.ly/2tg2mje

-青島銀行去年多賺逾6%。http://bit.ly/2I6KFx3

-港股格局：李偉傑料投資者先行獲利。http://bit.ly/2Gzy7f3



●【即市分析】

-港股後市關鍵還看…http://bit.ly/2MXR5gE

-3個理由手機設備股尚未雨過天青…http://bit.ly/2UNTb5q

-殘股大翻身，美團有力再上？http://bit.ly/2I5if6w



●A股豬年開市：滬綜指半日升0.8%；深成指、創業板指漲約2至3%。http://bit.ly/2GpoKj5

-影視股個別走，北京文化漲停。http://bit.ly/2E61mob

-鐵礦石價升，海南礦業漲停。http://bit.ly/2E3FkCE

-豬欄預警，豬股揚升。http://bit.ly/2UR7dU4



●亞洲股市：韓澳股向下，日股休市。http://bit.ly/2GApocD



●人民幣速遞：中間價下調414點，CNH升上6.76。http://bit.ly/2RXh5K8

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.2厘。http://bit.ly/2I4dnP5



●人行於公開市場並無進行逆回購操作，今日有200億元人民幣28天期逆回購到期。



●港元拆息︰隔夜息降至0.73厘。http://bit.ly/2WXuAge



●IMF：全球政府要為經濟風暴做好準備！http://bit.ly/2RQ7Tac



●金融狀況收緊衝擊，紐約聯儲模型急降GDP預期。http://bit.ly/2ti0E0N



●中國的地下錢莊可能面臨刑事指控。http://bit.ly/2Ds47P6



●傳瑞銀改革薪酬政策，達萬名員工花紅改為固定制。http://bit.ly/2UVh1wj



●鐵礦石價格狂飆，高盛也轉軚！花旗上調40%。http://bit.ly/2SCe9qF



●三藩市聯儲︰資產負債表作為常規還是緊急工具仍在辯論中。http://bit.ly/2GlcZdl



●九龍塘賢苑全幢連車位放售，可重建萬呎大屋。http://bit.ly/2I7B351



●對沖基金TPG亞洲最新募集逾46億美元。http://bit.ly/2RSVe6r



●風吹草動！法興建議沽空泰銖。http://bit.ly/2BtGw0u



●傳今年新iPhone定價策略不變，最後一年用LCD。http://bit.ly/2UMFXWs



●Airbnb遭巴黎市政府起訴，恐會「大出血」。http://bit.ly/2MZamyh



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