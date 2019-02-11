樓價UPDATES：西九四小龍豬年睇樓氣氛轉強

西九四小龍本月至今錄7宗成交，踏入豬年，區內睇樓氣氛明顯增強，其中昇悅居已錄得豬年首宗成交，涉資806萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西區寶翠園6座高層B室，實用面積776方呎，兩房間隔，享海景，以4萬元租出，實用呎租52元。



●北角半山海景台中層D室，實用面積730方呎，兩房間隔，享海景。原以1,550萬元放售，年初四獲買家還價，減價100萬或6%，以1,450萬元連車位成交，實用呎價19,863元。



●鰂魚涌太古城景天閣中層H室，實用面積592方呎，兩房間隔，以1,260萬元易手，實用呎價21,284元，成交價較銀行估價略高。



●鰂魚涌南豐新邨11座高層F室，實用面積391方呎，兩房間隔，以683萬元連租約易手，實用呎價17,468元。



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九龍區

●將軍澳廣場1座低層F室，實用面積428方呎，兩房間隔，原以710萬元放售，經議價後大減70.2萬元或約9.9%後，終獲買家斥資639.8萬元承接，實用呎價14,949元。



●荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場7號一伙頂層戶，實用面積594方呎，三房間隔，以市價739.8萬元沽出，實用呎價12,455元。



●長沙灣昇悅居7座高層H室，實用面積491方呎，兩房間隔，原叫價820萬元，放盤僅1天，即獲用家以806萬元承接，實用呎價16,415元。



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新界區

●荃灣半山朗逸峯7座高層B室，實用面積938方呎，三房間隔，原叫價1,150萬元，最終累減103.2萬元或9%，以1,046.8萬元成交，實用呎價11,160元。



●沙田河畔花園C座高層03室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以456萬元易手，實用呎價18,843元。



●馬鞍山曉峰灣畔1座高層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，原開價680萬元，議價後減價22萬元，以658萬元易手，實用呎價13,134元。



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