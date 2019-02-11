科技商機：共享單車平台Jump搶奪母企Uber客路

據外媒報道，美國的共享單車市場正快速增長，愈來愈多公司進入市場，且開始影響到網上Call車平台的訂單。



美國共享單車服務平台Jump屬美國最大的網上Call車服務平台優步(Uber)旗下，在過去1年，三藩市有6.3萬人使用Jump共享單車，並駕駛了62.5萬次，每輛共享單車每天平均有8次使用量。



三藩市成為共享單車公司的戰場，當地有1,200輛福特GoBikes單車行走，該公司大約有5,500名活躍用家。根據SFMTA的數據，去年福特GoBikes的總使用次數為140萬次。截至10月，福特GoBikes共享單車每天使用次數為1至2次，而Jump每天有8到10次使用次數。



Jump已開始影響到了母公司優步的網上Call車平台訂單。去年七月，優步發布報告稱，Call車數量減少了10%，而Jump單車加上優步網約車的組合訂單量就增加了15%。



在過去一年，美國兩大網約車巨頭優步和Lyft都進入了共享單車和共享電動滑板車領域，其中在優步收購Jump之後，競爭對手Lyft也收購了另外一家共享單車公司Motivate。雙方也收購了一些電動滑板車公司，以開拓更多業務。



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