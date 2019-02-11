【高盛推介】小米瑞聲發力上漲　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(8日)跌約1%，周一(11日)則高開0.8%後升幅擴大。早前有機構公布調查數據，指去年前5名手機廠商總體市場佔有率增至88%，當中小米排名第四，以及有報道指小米或將推出一部支援快速充電技術的新手機。



另一方面，瑞聲科技周一低開約0.6%後隨即反彈。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署小米認購證，過去3個交易日共錄得約1,370萬港元資金流入。瑞聲方面，亦見近期資金傾向部署好倉，當中認購證於過去5個交易日共錄得約100萬元資金流入。而牛證於上周五則錄得約30萬元資金流入。



可見近期追捧認購證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約7,330萬元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證於截至上周一的3個交易日共錄得約1,720萬元資金流入，上周五則錄得約570萬元資金流出。



投資者如看好小米及計劃以認購證作部署，須注意部分市場上的產品已累積較高街貨，倘若股價繼續上升，其潛在沽壓有機會影響產品表現。因此投資者宜篩選出街貨較低的產品作部署以規避風險。當中可留意價外幅度約11%，年期約4個月的購證(18145)，行使價12.1元，2019年6月13日到期，實際槓桿5.2倍，為行使價10.8至12.4元間的低街貨產品中，槓桿最高的選擇。



投資者如看好瑞聲，認購證方面可留意年期約3個月的購證(15632)，行使價60.98元，2019年5月20日到期，實際槓桿6.6倍，為行使價51至61元間產品中，槓桿最高的選擇。投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(64011)，收回價44元，行使價40元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，收回價與現價有約7元差距，為現時所有牛證中最貼價及槓桿最高的選擇。



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