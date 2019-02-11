【專家樓評】黃漢成：車位屬經濟周期敏感資產

2018年上半年，車位被熱炒，多區車位價格創出破頂新高，天水圍嘉湖山莊的車位成交價更高見160餘萬港元。踏入下半年，市場急劇逆轉，嘉湖山莊車位價格跌破一百萬元，市場上亦多番錄得車位短炒蝕讓成交。



車位銀碼較細，加上回報相對不俗，而且管理模式簡單，所以向來都有一定的捧場客。然而，車位向來是經濟的寒暑表，經濟暢旺時，人們較樂於花錢買車，對車位有一定的需求，造就車位價格及租金拾級而上。



但當經濟轉差，汽車往往是人們最先減省的奢侈開支，一旦車輛數目減少，車位的需求以至租金便會應聲下跌。畢竟香港車位數量始終不足，長遠而言仍是具升值潛力的物業。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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