美聯：港樓今年續調整　中長線睇好豪宅

美聯集團(01200)副主席黃靜怡稱，去年狗年樓市處於調整期，整體樓價及成交量均出現下跌，但認為儘管今年經濟料受到挑戰，整體基調仍然良好，估計中長線而言，資金會回流「磗頭」，對香港樓市有信心，當中更看好豪宅市場。



她表示，過去多年香港樓市有升有跌，最近樓市回調屬健康調整，而未來政府將透過填海增加房屋供應，預計有利住宅及商業發展。



美聯集團董事總經理黃子華認為，現時樓市不是純粹視乎經濟因素，估計受中美貿易戰影響下，樓價有下調機會，惟跌幅較難預算。他估計，若貿戰情況突然轉差，樓價或有機會一個月內跌5%。

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