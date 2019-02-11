【即市分析】騰訊仲有冇得升？

東方產經專欄作家Handsome哥：騰訊控股(00700)今日(周一)股價向好，即市曾高見351元，到底今轉能否繼續向上反覆挑戰250日線361元？



騰訊將於3月下旬公布全年度業績，有投資銀行預計，其去年末季手機遊戲收入按季會呈下跌，主要受季節性因素及新遊戲數量減少所影響。不過，料早前股價跌勢已反映相關消息。相反，隨着今年內地有關部門恢復審批新遊戲，未來騰訊推出新遊戲的進度，對股價的啟示才屬關鍵。瑞信最新的報告就將騰訊目標價由410.97元輕微上升至411元，評級仍為「跑贏大市」。



觀其股價走勢，由去年10月底低位251.4元，反覆回升至本月初高位352元，累積升幅達40%。以其去年由高位476.6元跌至低位251.4元計之黃金比率0.5的反彈幅度計，下一個較大的阻力在364元，回吐20日線337元支持不宜有失。



牛熊證部署方面，看好可留意騰訊摩通牛(64368)，今年5月到期，收回價334.2元；看淡可留意騰訊法興熊(62725)，今年4月到期，收回價361.8元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

