科技商機：傳三星Galaxy S10售價追近新iPhone

三星將於本月20日發布旗艦Galaxy S10系列手機。雖然三星香港官網未公布定價，但外電引用印度手機分銷商網站顯示，新品定價接近蘋果新iPhone，主攻高端市場。



有印度手機分銷商顯示三星新品定價，Galaxy S10e售逾700美元；Galaxy S10逾900美元；Galaxy S10 Plus逾1,050美元。與當地蘋果iPhone定價相近，iPhone XR、iPhone XS及iPhone XS Max分別售逾975美元、999美元及1,099美元。



正當蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)承認新iPhone定價過高，要重申審視定價策略，但三星卻跟著加價，這決定是否太魯莽了？



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