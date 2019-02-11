【大行報告】德銀降萬洲國際目標價

德銀發表研究報告指出，萬洲國際(00288)去年受中美貿易戰、美國與墨西哥貿易摩擦、中國爆發非洲豬瘟等多項事件影響，預期2018年盈利下跌11%。惟今年情況料好轉，相信盈利有望增長16%。



報告稱，萬洲今年盈利好轉，主要受三項趨勢帶動。首先，中國的生豬供應下跌，引致價格上升，相信2019年開始價格將上漲。



再者，因非洲豬瘟爆發而暫停生豬的跨區域運輸，取而代之是在當地屠宰，並將其冷凍成凍肉運往主要市場，故山東、遼寧、河南、河北、湖南及湖北等重點產區的屠宰需求應有幅增加。在該等地區開展業務的公司應會有更高的利用率及加工利潤率。



至於去年1至10月對美豬肉出口量及價值增速各放緩至0.8%及0.9%，主因墨西哥及中國的貿易衝突所致；而今年中國及墨西哥出口關稅下降的潛在空間較大，將有助推動美國的出口需求。



該行重申萬洲「買入」評級，目標價由9.9港元調低至9.5元。該股最新升0.8%，至6.85元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

