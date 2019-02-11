英皇投資6億重建跑馬地項目　提供約260伙出租單位

英皇國際(00163)執行董事張炳強稱，跑馬地英皇駿景酒店舊址剛完成換地，補地價涉及百多萬港元，將重建為出租住宅；樓面面積5.8萬方呎，可提供約260伙、實用面積200餘方呎單位，預期物業於2023年落成，重建投資額6億元。租金將參考集團區內服務式住宅The Unit，該盤目前呎租逾100元。



他表示，集團將積極增加土地儲備，亦有意競投市建局觀塘恒安街項目。工商物業會留意全港各地，舖位則集中於民生區。至於旗下長沙灣喜遇全盤136伙，已有134伙完成交易，其中120多伙已交樓。



樓價走勢方面，他認為要在第2季尾至第3季才較清晰。



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