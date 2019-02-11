【即市分析】滙豐可趁機炒轉業績？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：市場觀望周中中美經貿高級別磋商結果，恒指今早(11日)主要在兩萬八附近牛皮上落，即將派成績表的重磅股滙豐控股(00005)，今早(11日)反覆向好，現升0.1%報65.95元。



睇番滙控去年10月底屢次下試60元邊支持，惟其後公布其第三季列帳基準除稅前利潤按年增長28%，優於市場預期，帶動其股價由當時低位反彈，升至降軌阻力約68元水平始受阻回落，令人憧憬今次業績會否再有驚喜。



集團將於下周二(2月19日)公布去年度業績，惟市場普遍看淡其盈利表現。其中投行美銀美林最新報告指，過去數周息率走勢預期及拆息皆不利銀行股，並預期滙控撥備仍低，惟淨利息收入增長受限，故下調今、明兩年每股盈利預測，目標價降至71.2元，惟仍維持「買入」評級。



事實上，環球市場仍面對多個不明朗因素，中美貿戰以及英國脫歐問題持續困擾大市，英國和歐盟日前更同步下修2019年經濟展望，有機會拖累國際金融股表現，投資者現時宜做定兩手準備。



滙控近日主要在65至67元窄幅上落，相信要待績後走勢才會出現明顯方向，若然屆時可進一步升穿68元阻力，後市有望重展升勢，值得順勢跟進。相反若業績表現未如預期，股價有機會再下試60元支持，不妨伺機順勢而行。

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