新股專輯：基石藥業今起預路演　最多籌23.8億

據外媒引述銷售文件顯示，有望成為香港第五隻未有盈利生科股的基石藥業周一(11日)開始進行預路演，計劃以招股價11.1至12.8港元發行1.864億股，集資最多23.85億元，較早前傳聞集資4億美元(約31.2億港元)有所減少。



報道指，基石藥業將引入新加坡政府投資公司(GIC)、博裕資本、益尚資本，以及索羅斯基金前合夥人David Kowitz及Sheldon Kasowitz旗下的Indus Funds，合共認購6,500萬美元等值股份。



該股於2018年11月11日向聯交所遞交主板上市申請，高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。初步招股文件顯示，該公司專注研發腫瘤免疫治療及分子靶向藥物，擁有14種候選藥物，目前已就5種提交臨床試驗，當中4種候選藥物已啟動臨床實驗階段。



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