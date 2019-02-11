耀才估中美若「傾唔掂」　恒指最悲跌穿2萬點

耀才證券(01428)主席葉茂林表示，今年仍然是政治市，看淡大市走勢，並形容為「係人生中最悲觀嘅一次」。若中美貿易戰「完全反枱」，恒生指數或跌穿20,000點；若「傾掂數」，恒指有望重上30,000點。



他透露，現時公司有約27萬客戶，預計新研發的兩個股票及期貨交易手機應用程式(App)，於下周在內地推出後，為客戶提供一站式投資服務，客戶數量可望在兩年內增加1倍。



葉指，若內地完全開放市場，讓外資券商進入，公司在內地成功開設第1間店後，首批會開設100間店。內地客戶將成為公司主要增長動力，屆時料內地與香港客戶比例為10比1。



另外，該公司行政總裁許繹彬表示，大市仍未好轉，新股亦「冇運行」；新股向來是「食飽飯搵包食」的市場。但新股孖展息佔公司收入不大，對業務沒有大影響。

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