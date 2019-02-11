【即市分析】恒指兩萬八　是追貨抑或逃生機會？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：港股今日(周一)在28,000點關反覆，交投回升。有消息指，中美元首或於3月中會面，意味中美貿易談判仍有機會達成協議。當然，3月初限期前，談判不無變化。當恒指已升抵28,000點，策略上應該係追貨抑或趁高把握逃生機會？



基本上，恒指由去年10月低位24,541點，回升至2月初高位28,193點，已累升3,652點，向上兩個阻力位分別在250日線28,385點，以及按去年高位33,484點回落至低位24,541點的黃金比率0.5反彈幅度計約為29,000點關。至於回吐初支持睇10日線27,726點，失守20日線27,276點應考慮沽貨離場觀望。日日望住魚缸，落場博短線唔係唔得，但總之記得跌穿關鍵位要識得走先至最重要！

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