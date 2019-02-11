【市後重點睇】圓匯見110　道期偏軟

美匯指數續企96.6水平，圓匯一度跌至110.01；歐元兌美元報1.132，英鎊企1.293。港匯企7.846。人民幣表現波動，在岸、離岸價最新分別企6.77與6.78水平。金價報1,311美元；布油稍升至報61.8美元，紐油重上52.2美元。道指期貨跌40點。



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