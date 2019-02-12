美股收市：道指跌53點　觀望中美貿易會談進展

市場關注中美貿易會談進展，美國股市周一個別發展。道指收報25,053點，跌53點或0.21%；標指收報2,709點，升1點或0.07%；納指收報7,307點，升9點或0.13%。



中美新一輪貿易談判展開，市場憧憬達成協議的限期有望從3月1日延後。財富管理公司首席投資策略師Brent Schutte表示，貿易和地緣政治問題仍然存在，市場正在觀望有關因素逐步消化。



另一方面，美國兩黨對邊境墻預算的談判破裂，引發對政府再度關門的擔憂。這令市場氣氛更加淡靜，此前有關全球經濟的一系列悲觀預期已經令市場承壓。



對於後市，管理資產逾5萬億美元的基金公司領航集團(Vanguard Group)首席投資主管Greg Davis接受外媒訪問時表示，預期未來10年，美股平均每年回報率將降至約5%，低於5年前的約8%。



美股自去年12月至今已經累計上漲約15%，Davis坦言，目前美股已到達合理估值的高端區間。他又預期今年美國經濟增長約2%。



瑞士信貸的投資委員建議投資者獲利，將環球股市的投資評級由「增持」降至「中性」，理由是即時風險升溫，包括中美貿易談判及歐洲政局緊張帶來的潛在波動。



該行又指，另一風險是今年升市主要是估值重估，而非盈利前景改善，經濟增長放慢及信貸收緊進一步削弱盈利能力。此外，債市做好代表投資者需要審慎。

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