山東黃金澄清媒體報道

山東黃金(01787)關注近日有媒體刊載公司控股股東「山東黃金集團有限公司被山東省工商行政管理局列入經營異常名錄及公司業績呈現頹勢，卻在資本市場頻頻募資」等相關報道作出以下澄清。



對於2019年2月1日國家企業信用信息公示系統顯示，山東黃金集團被山東省工商行政管理局納入經營異常名錄。經查，因山東黃金集團填報2017年度數據口徑有誤所致，並已及時進行更正。於2月3日山東省工商行政管理局已將控股股東移除該名錄。



關於山東黃金業績，通過與同行業相似公司的相關財報資料橫向對比，公司2018年3季報及2017年報的財務指標均符合同行業相似公司的市場行情。



至於有關山東黃金資本市場募資情況，公司於2018年9月28日在港交所主板掛牌上市，H股上市及集資使用均經過科學論證，並履行相關決策程序。



公司所屬子公司山東黃金礦業(玲瓏)有限公司市場化債轉股所採取的降槓桿措施，是現階段公司利用資本市場進行的常規融資手段之一，有助降低公司資產負債率，增強公司的核心競爭力及可持續健康發展能力。上述詳細情況見刊於H股招股書及相關公告。

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