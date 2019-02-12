【市前重點睇】道指收跌53點　美匯升穿97關

●美匯指數漲至97.05水平，港匯跌至7.847，離岸人民幣(CNH)跌至6.80，圓匯低見110.4，歐元跌至1.127，英鎊回落至1.286。金價於1,308美元水平橫行。布油反覆企61.5美元水平，紐油回至52.3美元。道指期貨偏軟。



●道指收報25,053點，跌53點；標指收報2,709點，升1點；納指收報7,307點，升9點。 https://bit.ly/2RY2CNK

-大摩警告：美企「業績變臉」，幅度前所未見。 https://bit.ly/2UX5ywf

-再有淡友「轉軚」！著名投資者料今年納指最少升10%。 https://bit.ly/2SKbMlE



●領航集團首席投資主管Greg Davis表示，預期未來10年，美股平均每年回報率將降至約5%，低於5年前的約8%。 https://bit.ly/2tjqpxU



●美國10年期國債孳息率升1.97個點子，報2.6536厘。



●港股ADR指數收報27,998點，跌144點。 https://bit.ly/2TKJtk3



●紐約期油收報每桶52.41美元，跌0.59%；布蘭特期油收報每桶61.51美元，跌0.95%。 https://bit.ly/2Sqzvbe

-據報，OPEC+國家就未來合作草擬憲章，憲章指引將表明OPEC+聯盟的成員國身份是自願的，其決定不具有法律約束力。



●紐約期金收報每安士1,311.9美元，跌6.6美元或0.5%。 https://bit.ly/2GCskWg



●英國富時100指數收報7,129點，升57點或0.82%；法國CAC指數收報5,014點，升52點或1.06%；德國DAX指數收報11,014點，升107點或0.99%。 https://bit.ly/2I7joKQ



●英首相提前周二匯報脫歐談判進展。 https://bit.ly/2N1dXMh

-歐盟首席脫歐談判官表示，英國脫歐的明確性須來自倫敦，脫歐協議不可重新談判。



●英國去年第4季GDP增長1.3%，遜預期；去年全年GDP增長1.4%，增長幅度創6年新低。 https://bit.ly/2UZxBv5



●瑞士信貸投資委員將環球股市的投資評級由「增持」降至「中性」，理由是即時風險升溫，包括中美貿易談判及歐洲政局緊張帶來的潛在波動；建議投資者獲利。



●美國國務卿蓬佩奧正接近向那些購買華為設備的國家發出「有他無我」的最後通牒；認為與華為簽合同可能會導致美國設備的供應受到限制。



●全球經濟將衰退，諾獎得主：「我們無力應對」。 https://bit.ly/2RUHCrt



●美團和小米獲納入MSCI新興市場指數。 https://bit.ly/2StDV10



●中國1月外匯儲備逾3.08萬億美元，連升3個月。 https://bit.ly/2TRbNRO



●中國國務院支持商業銀行多渠道補充資本，提高永續債發行審批效率。



●人行加大貨幣政策支持鄉村振興力度，引導涉農金融機構回歸本源。



●中美貿易磋商前夕，美國兩艘軍艦駛入南沙群島中國宣稱主權的水域，中國外交部指美國在搞小動作。



●中國外匯局指出，未來全球經濟金融環境複雜嚴峻，但中國經濟將延續長期向好的發展態勢，外匯存底規模有望在波動中保持總體穩定。



●新春消費逾10年最弱，內地官媒預警首季GDP低見6%。 https://bit.ly/2TKRNAr



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其他精彩新聞：新經濟股落鑊炒 帶挈恒指升越28000

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