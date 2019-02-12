亞洲股市：日股收升531點　車股炒上

亞洲主要股市普遍上揚，日股假期後復市做好，日經225指數日中一度升552點，高見20,885點，全日升531點或2.61%，報20,864點。



日本央行減買日債，三菱日聯摩根士丹利指，削減常規買債規模，表明當收益率大跌，央行會恢復縮減。



多家車廠公布1月份在中國的汽車銷量，豐田銷量按年增逾15%，至14.71萬輛；本田銷量升逾8%，至13.65萬輛；萬事得按年跌逾32%，僅錄2.28萬輛。3公司股價收升約1至2%。



日產汽車漲1.8%。外媒報道，法國雷諾董事長Jean-Dominique Senard表示將於近期訪日，會晤日産高層。



東芝擬將全年利潤預測削減至少一半；股價收跌5.8%。



南韓首爾綜合指數升9點或0.45%，報2,190點。三星電子將於本月20日發布新手機，股價收升2.4%；LG電子升逾4%。



澳洲悉尼普通股指數收報6,148點，漲20點或0.33%。阿爾圖拉礦業升逾7%；航拍網站漲近6%。



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