【即市分析】中港股市硬淨有玄機？

東方產經專欄作家Handsome哥：A股昨日(周一)農曆年假復市保持強勢，滬綜指升逾1%收市，港股亦跟隨做好，恒指重上兩萬八關口。中美經貿高級別磋商將於本周四至五舉行，屆時一舉一動均會牽動市場情緒，故料未來數日觀望氣氛將會轉濃。



環球經濟環境不明朗因素仍多，包括中美貿易關係、英國脫歐等，人民幣匯價亦轉弱，但今次中港股市無視壞消息，反映市底頗強。值得一提的是，外資已連續9個交易日淨買入A股，而整個1月份，北上資金透過滬股通、深股通淨買入607億元人民幣A股，創下互聯互通開通以來單月最高紀錄。



外資入場掃貨，是否看好中港市場可繼續反彈？未來會否有更多基金落場追貨？就要等着瞧。觀乎兩地股市的確有轉勢迹象，短線不宜看得太淡。上日恒指熊證重貨區約在28,200至28,299點，距離現價僅約百多點水平，有機會成為好友進一步挾淡目標。

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