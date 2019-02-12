【港股收市】恒指升27點　港交所飆逾4%

港股先跌後升，恒生指數低開50點後最多跌160點，低見27,983點有承接，彈上28,219點的逾5個月高位；收市報28,171點，升27點。國企指數收報11,044點，升27點。主板全日成交959億港元。



港股通(滬)錄逾5億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額414.79億元。港股通(深)錄近8億元淨流入，餘額412.01億元。



重磅股個別發展，香港交易所獲大摩唱好，收報252元，升4.2%，貢獻恒指37點。滙豐控股升0.4%；中國移動升0.3%；騰訊及建設銀行偏軟。友邦保險回吐1.9%，是表現最差藍籌，抵銷恒指51點升幅。



醫藥股借好消息炒上，石藥集團及中國生物製藥飆5.4%及5%，是表現最佳藍籌。金斯瑞漲4.2%；三生製藥升3.4%。國務院決定3月起針對21個罕見病藥品及4種原料藥，參照抗癌藥在進口環節減按3%徵收增值稅，國內環節可選擇按3%簡易辦法計徵增值稅。



吉利汽車1月銷量創新高，帶起一眾汽車股。吉汽收漲4.3%；廣汽集團升4.7%；長城汽車、華晨中國及比亞迪股份升3%至3.6%。



中國鐵塔曾飆6%，創1.77元上市新高；收報1.71元，升2.4%。其他5G概念股個別發展，長飛光纖光纜漲3.4%；中興通訊升2.4%；京信通信曾升半成，收市倒跌2.3%；中國通信服務跌2.9%。



昨日急升的美團點評及小米集團獲納入MSCI新興市場指數，兩股高開2%後急插，收市倒跌4.1%及0.9%。



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