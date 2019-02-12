A股快報：滬指收漲18點　深成指升穿8000點關

滬綜指高開不足1點後反覆向上，一度升20點高見2,674點，收市報2,671點，升18點或0.68%；深成指突破8,000點關，收升91點或1.15%，報8,010點；滬深300指升23點或0.72%，報3,330點；創業板指升16點或1.23%，報1,332點。



滬指成交1,567.42億元人民幣(下同)，深指成交2,084.55億元。滬股通餘額492.21億元，淨流入逾27億元；深股通餘額490.85億元，淨流入逾29億元。



板塊方面，造紙、生物製藥、陶瓷、塑膠製品及次新股升逾2%；化纖、電子器件及醫療器械股升逾1%；鋼鐵、水泥及金融股靠穩。惟釀酒股跌0.13%。



醫藥股上揚，易明醫藥及譽衡藥業漲停；盤龍藥業升逾5%；華森製藥升逾2%。國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署加強癌症早診早治和用藥保障的措施，決定對罕見病藥品給予增值稅優惠。



國家衞健委回應取消「計劃生育」傳聞，認為不宜立即全面刪除。二孩概念股做好，金發拉比漲停；戴維醫療升逾5%。



同仁堂升2.63%。集團稱子公司因蜂蜜事件受罰，預計減少淨利潤約5,779萬元。



工業富聯升逾3%，公司被納入MSCI新興市場指數。中國鋁業及廣匯能源分別升0.82及1.04%，兩公司均被納入MSCI指數。



蘇寧易購升3.09%。公司董事長張近東稱，集團收購萬達百貨旗下全部37家百貨門市。



ST康得新漲停。公司董事長鍾玉因個人原因，申請辭去公司董事長、董事、董事會下設各專業委員會委員等職務。



安科生物升3.93%。公司子公司的「活血止痛凝膠貼膏」臨床試驗申請獲受理。



聚龍股份漲逾2%。公司中標浦發銀行點鈔機等採購招標項目。



滬深300股指期貨上升，2月份升22點，報3,325點，涉36,773手；3月升23點，報3,330點，涉19,981手；6月升24點，報3,326點，涉2,531手；9月升21點，報3,3205



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